حملات مكثفة ومستمرة لإزالة المخلفات الصلبة بشوارع وقرى المنيا

نفذت الوحدات المحلية في «المنيا، ومطاي، وأبوقرقاص، وسمالوط، وبني مزار، وديرمواس، والعدوة» بمحافظة المنيا، حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المخلفات الصلبة بالشوارع، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ في بيان، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية فى ( المنيا - مطاي - أبوقرقاص - سمالوط - بنى مزار - ديرمواس - العدوة) حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

فقد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وقص وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل ورفع القمامة أولا بأول باعتباره متنفسا طبيعيا للمواطنين خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي مركز أبوقرقاص، استمرت جهود الوحدات القروية في أعمال النظافة، حيث جرى تجميع القمامة من قرى المركز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بينما نفذت الوحدة المحلية بمركز مطاى عدة حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بطريق الكورنيش وطريق مصر أسوان الزراعي و مدخل مطاي الشمالي والجنوبى وقرى (أبوان- بردنوها- منبال -مرزوق)، وجرى رفعها إلى المقلب الرئيسي.

وفي مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة، حيث جرى رفع المخلفات من الشوارع بأحياء جنوب وشرق المدينة وأماكن تجمعات القمامة وأمام المساكن وعلى الطرق الرئيسية وبقرى (الحسينية -أبو جرج- صندفا- البهنسا - القيس) وعزبة التوت، وشوارع حي غرب المدينة ، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع.

تمهيد الطرق ورفع كفاءة الشوارع

وفى مركز سمالوط جرى رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والأتربة بالطرق والشوارع الرئيسية، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وفى مركز ديرمواس، جرى تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي بدءًا من قرية الحسايبة وحتى قرية نزلة سعيد، وذلك لخلق سيولة مرورية وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات بقرى شرق المدينة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملات نظافة بشوارع و قرى المركز، وجرى تمهيد الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير حركة المارة من المواطنين وقائدي المركبات.