ارتفاع توريد القمح في المنيا إلى 404 آلاف طن منذ بداية الموسم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، إذ جرى توريد 404 آلاف و384 كيلوجراما، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً جرى تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل المحصول، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

تسهيل عملية التوريد على المزارعين

وشدد محافظ المنيا في بيان، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكل الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

حملات رقابية على الشون والصوامع

وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كل الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة.