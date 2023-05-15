تفاصيل ضبط شخصين لإدارة صفحة لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لإدارة صفحة تروج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية باستخدام سيارة ملك أحدهما.

أقراص مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالتعامل الفني تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 11375 قرصا مخدرا متنوعا «مدرج جدول أول وثالث مخدرات»، و4 هواتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات بيع العقاقير والمواد المخدرة والسيارة المستخدمة في الترويج.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بترويج العقاقير المخدرة المضبوطة بحوزتهما عبر الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والسيارة للانتقال وترويج العقاقير الطبية المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.