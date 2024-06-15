«بياض الحجاج» يكسو جبل عرفات في يوم الحج الأكبر (صور)

مع بزوغ فجر يوم السبت، اكتسى جبل عرفات في مكة بالبياض، إذ تدفق إليه آلاف الحجاج منذ الساعات الأولى لصباح يوم عرفة، والذي يُعد «ركن الحج الأعظم»، حيث يحتشد الحجاج في هذه المناسبة الروحانية البارزة، مكللين المكان بمشهد مهيب من «البياض النقي».

جبل عرفات والحجاج

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يتكون جبل الرحمة «عرفة» من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة، تتألف من حجارةٍ صلدةٍ ذات لون أسود كبير الحجم، يقع الجبل إلى الناحية الشرقية من جبل عرفات، بطول يبلغ 300 متر ومحيط قدره 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا على قمة الجبل شاخص يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، يُعرف هذا الجبل بعدة أسماء منها جبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن «جبل الرحمة يُعد واحداً من أشهر جبال مكة وأهم مزاراتها، وهو ثاني أشهر مكان في مشعر عرفات بعد مسجد نمرة، يقع الجبل على الطريق بين مكة والطائف، ويعتبر من أبرز معالم جبل عرفات».

وأضافت الوكالة: «يسعى الحجاج إلى الوقوف على جبل الرحمة بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع».