الحجاج في منى يوم التروية.. ومشعر عرفات يتأهب لاستقبالهم

قضى الحجاج في منى يوم التروية، التي توافق الثامن من شهر ذي الحجة، اقتداء بسنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، في أجواء روحانية إيمانية، قبل أن يصعدوا فجر غدًا السبت إلى جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، حيث يشهدون الوقفة الكبرى التي تستمر حتى نهاية اليوم.

الحجاج في منى يوم التروية

أداء الحجاج في منى يوم التروية، أحد أركان الحج، إذ توجهوا إلى مسجد الخيف، الذي امتلآت جنباته بالمصليين في أجواء إيمانية روحانية مفعمة بالإيمان.

وأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية أكبر مشروع لتطوير وتحديث أنظمة التهوية والتكيفات، لاستقبال آلاف الحجاج في مشعر منى يوم التروية.

وبحسب الوزارة، جرى إمداد المسجد بنحو 73 وحدة تعمل على ضخ هواء نقي داخل المسجد، وتصل درجة الحرارة داخا مسجد الخيف نحو 20 درجة مئوية.

يوم عرفه

يؤدى حجاج بيت الله غدًا السبت في مسجد نمرة بمشعر عرفات، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعد أن يلقي الشيخ ماهر المعقيلي إمام وخطيب المسجد الحرام إلى خطبة يوم عرفة، التي سيجري ترجمتها بأكثر من 20 لغة مختلفة، ما يسهل على ضيوف الرحمن من الدول غير الناطقة باللغة العربية، فهم الخطبة، واستيعاب الدروس المستفادة من ركن الحج الأعظم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ومع غروب شمس يوم عرفة، تتجه جموع حجيج بين الله إلى المزدلفة، حيث يصلون المغرب والعشاء معًا قصرًا، ويبيتون حتى فجر الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذى الحجة، لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويبدأون في أعمال النحر، ثم حلق الرؤوس، وأداء طواف الإفاضة بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.