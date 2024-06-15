مشهد إيماني مهيب.. ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «مشهد إيماني مهيب.. ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم».

وأفاد التقرير: «مشهد إيماني مهيب ورحلة روحية يتنافس فيها ضيوف الرحمن، سباق مشروع إلى غفران الله في موقف الرضا والمنح الإلهية، ونيل الرحمات والعطايا من رب الأرض والسموات».

صعيد عرفات يكتسي باللون الأبيض

أضاف: «صعيد عرفات اكتسى باللون الأبيض، مئات الألوف على جنباته تنهج ألسنتهم بذكر الله، وتفيض أعينهم بالدمع ندما على ذنب يرجون مغفرته، وفرحا بأن الله منَ عليهم بالوقوف على هذا الصعيد الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم ليكتمل دينهم ويُتم عليهم نعمته».

أفضل أيام الله وخير يوم طلعت عليه الشمس

وتابع التقرير: «وإذا كان الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم فإن يوم عرفة هو أفضل أيام الله وخير يوم طلعت عليه الشمس، فيه مغفرة للذنوب وعتق من النار ويباهي خلق الكون ملائكته بضيوفه الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمته ويلتمسون مغفرته ويخشون عذابه».