القاهرة الإخبارية: وجود محتجزين في غزة يثبت فشل العمليات الإسرائيلية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «تقديرات إسرائيلية بانتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية خلال أسبوعين».

فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها

وأفاد التقرير: «أكثر من 8 أشهر من الحرب على غزة، وبعيدا عن الدمار الرهيب في القطاع وأعداد الضحايا التي فاقت كل تصور، فإن إسرائيل لا تستطيع أن تقول أنها انتصرت ويصعب أيضا القول إن الفصائل الفلسطينية هُزمت حيث الحرب مستمرة ولها مطالبها في المفاوضات».

وأضاف: «ووسط هذه المقاربة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تقديرات تؤكد أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة ستنتهي بعد أسبوعين، مشيرة إلى أن قيادة الجيش ستقرر الخطوة التالية إذ لم يتم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين».

فشل المرحلة الثانية من عمليات إسرائيل العسكرية

وتابع التقرير: «تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسميها أن استمرار وجود محتجزين في قطاع غزة وغياب بديل لحماس يثبتان فشل المرحلة الثانية من العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية رغم أعداد الضحايا في القطاع».