دعاء التوبة في يوم عرفة.. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي

دعاء التوبة في يوم عرفة واحد من الأدعية التي يهتم بها الكثير من المسلمين، منذ الساعات الأولى لهذا اليوم الكريم، فيوم عرفة من خير أيام العام وأكثرها بركة، ويحرص الملايين على الإكثار من الدعاء خلاله، لأن فيه يستجاب الدعاء.

دعاء التوبة في يوم عرفة

نشر مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن دعاء التوبة في يوم عرفة، من الأمور التي يستحب أن يكثر منها المسلم، حتى يغفر الله سبحانه وتعالى للمسلمين كافة ذنوبهم.

كما أكد أن دعاء التوبة في يوم عرفة، من الأدعية التي لم يرد لها صيغة واحدة محددة، بل يمكن للمسلم أن يردد ما يشاء من الدعاء، ويستعين بالأدعية التي يحبذها، وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما يخطر على باله وقلبه، ويسأله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والأخرة.

وأوضح أن هناك الكثير من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء التوبة في يوم عرفة، منها على سبيل المثال:

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك.. وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

دعاء التوبه في يوم عرفه المستحب

ولفت المجمع إلى أن الدعاء في يوم عرفة من العبادات المهمة والمستحبة، للحجاج وغير الحجاج، فهو فرصة يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى دعوات الداعي، ومن الأدعية المستحبة التي تأتي ضمن دعاء التوبة في يوم عرفة: