جوامع الدعاء في يوم عرفة.. ردده وانتظر المعجزات

في أعالي صحراء عرفات، تتلاقى الأرواح وترتفع الدعوات نحو السماء في يوم عرفة الذي يعتبره العلماء أهم أيام العبادة في الدين الإسلامي، فهو مبارك يشهد تجمع الملايين من الحجاج والمسلمين من كل بقاع الأرض، يتوجهون بقلوبهم وأرواحهم نحو الله تعالى بالدعاء والاستغفار، آملين قبول الله دعواتهم ومغفرته لذنوبهم، ولذلك يحرص الكثيرون على ترديد جوامع الدعاء في يوم عرفة.

جوامع الدعاء في يوم عرفة

وحول جوامع الدعاء في يوم عرفة، تستعرض في السطور المقبلة عددًا من النصائح والأدعية التي يباح للمسلم ترديدها في تلك الليلة المباركة على حسب ما أكده الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا في تصريحاته لـ«الوطن».

1- دعاء الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وورد عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه قَالَ: أَكْثَرُ دعاءِ النبيّ ﷺ يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

2- التوبة والاستغفار

يجب على المسلمين التوجه نحو الله عز وجل بقلوب خاشعة وعيون دامعة من أجل الاستغفار من جميع الذنوب والخطايا.

3- الدعاء بالرزق والسعادة:

يجب على المسلمين الدعاء في هذا اليوم بالرزق الواسع والسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، ويطلبون من الله الأمن والصحة والعافية لأنفسهم ولأحبائهم.

أدعية يوم عرفة

واستكمالا للحديث عن جوامع الدعاء في يوم عرفة، فإن هناك عدد من الأدعية التي يمكن للمسلم ترديدها ومنها:

- ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت.

- نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا في هذه الأيام المباركة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.

أفضل دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله

اللهم اقسم لي في يوم عرفة خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت.

اللهم افتح لي في هذا اليوم المبارك باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

وفيما يتعلق بالحديث عن جوامع الدعاء في يوم عرفة، فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

4- اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

5- اللهم لا تصرفني من هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

6- اللهم اغفر لنا في يوم الغفران والبركات كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء

7- اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعف عنا.. إنك أنت التواب الرحيم.

دعاء يوم عرفة مستجاب

وحول الادعية المستجابة في يوم عرفة؟، فإنه يباح للمسلم أن يردد:

8- اللهم في يوم عرفة، اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا إلى ما تُحب وترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وارض عنا برضاك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا ، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.

9- آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عفو يا غفار.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

10- اللهم إنا نسألك خيرات يوم عرفة وخيرات الدنيا وخيرات الدين، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية، وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضا بقضائك والشكر على آلائك ونعمك، إنك على كل شئ قدير.

11 اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين.

12- اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك علي ما تشاء قدير يا نعم المولي ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام

13. اللهمَّ اجعَل لنا في يوم عرفة دعوة لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.