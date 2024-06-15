موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة عيد الأضحى في مدن محافظة البحر الأحمر، إذ تبدأ صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس وبعد شروقها بحوالي 20 دقيقة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظة البحر الأحمر

وتأتي مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظة البحر الأحمر كما يلي:

الغردقة 6:15 صباحا

سفاجا 6:15 صباحا

حلايب 6:14 صباحا

شلاتين 6:16 صباحا

أماكن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر

وخصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر 193 مسجدا و9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى في مدن البحر الأحمر، كما تم تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي بكل مسجد.

وتضم الغردقة 106 مساجد لصلاة عيد الأضحى، و18 مسجدا في رأس غارب، و17 مسجدا في سفاجا، و18 مسجدًا في القصير، و9 مساجد في مرسى علم، و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، وساحتين في رأس غارب، وساحة في سفاجا، و3 ساحات بالقصير، وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين.

استعدادات مساجد البحر الأحمر لعيد الأضحى

وأكد هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات المساجد لعيد الأضحى من خلال حملات تطهير ونظافة، والتأكد من توفير احتياجات المواطنين لأداء الصلاة، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.