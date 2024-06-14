حددت مختلف مديريات الأوقاف، أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة والجيزة والمحافظات، من أجل أداء صلاة عيد الأضحى صباح الأحد 16 يونيو.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة والجيزة والمحافظات

ويستعرض «الوطن» أبرز أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة والجيزة والمحافظات كالآتي:

- محافظة الدقهلية: حددت مديرية الأوقاف نحو 10 آلاف مسجد وزاوية من أجل أداء صلاة العيد وجاءت أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الدقهلية من هنا

- محافظة الفيوم: جرى تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 داخل محافظة الفيوم من هنا

- محافظة القليوبية: جهزت مديرية الأوقاف عدد من الساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في القليوبية والتي جاءت من هنا

- محافظة كفر الشيخ: تحدد عدد من أماكن ساحات صلاة العيد الأضحى في كفر الشيخ من هنا

- محافظة الإسكندرية: تحددت أماكن ساحات صلاة العيد في الإسكندرية من هنا

- محافظة القاهرة: جرى تجهيز عدد من الساحات داخل محافظة القاهرة من أجل أداء صلاة العيد من هنا

- محافظة أسوان: تحددت أماكن ساحات صلاة العيد بأسوان، والتي جاءت من هنا

- محافظة الجيزة: تحددت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك داخل محافظة الجيزة من هنا