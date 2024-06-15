موعد صلاة العيد الأضحى 2024 في محافظة المنوفية

ينتظر المسلمون حول العالم أول أيام عيد الأضحى المبارك للاحتفال به، ويهتم المواطنون في المنوفية بمعرفة موعد صلاة العيد لأداءها في موعدها المحدد غدًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة المنوفية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة المنوفية سيكون في تمام الساعة 6:12 صباحًا، حيث يتوافد الآلاف من المسلمين على الساحات، والمساجد لأداء صلاة العيد في موعدها.

ساحات عيد الأضحى

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ «الوطن»، أنه تم تجهيز 469 ساحة موزعة على المدن والقرى لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا أنه جرى صيانة وتجهيز المساجد بالنواقص ومتابعة تجهيز الساحات خلال الساعات القليلة المقبلة.

مواقيت الصلاة في المنوفية

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:06 صباحا

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:57 مساء

موعد أذان العصر في تمام الساعة 4:34 مساء

موعد أذان المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء

موعد أذان العشاء في تمام الساعة 9:35 مساء