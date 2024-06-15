ماذا يفعل الحاج بعد النزول من جبل عرفات وما هو الدعاء الذي يردده؟ سؤال أجاب عنه الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أنّ يوم عرفات من الأيام المباركة وهو خير أيام العام، وخلاله ينفذ الحجاج الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بعرفات.

ماذا يفعل الحاج بعد النزول من جبل عرفات وما هو الدعاء الذي يردده؟

وعن سؤال ماذا يفعل الحاج بعد النزول من جبل عرفات وما هو الدعاء الذي يردده؟ أوضح منشور الأزهر الشريف أن أولى الأعمال في الحج هي بيات ليلة الثامن من ذي الحجة في منى، حيث يُفضل أن يقضي الحاج ليلة عرفة في منى، ويقوم الحجاج بأداء صلاة الفجر هناك، وينتظرون حتى شروق الشمس قبل أن يغادروا لمتابعة باقي مناسك الحج.

وبيّن «الأزهر» ماذا يفعل الحاج بعد النزول من جبل عرفات وما هو الدعاء الذي يردده؟، موضحًا أن الوقوف في عرفة هو الركن الأساسي في الحج، يبدأ وقت الوقوف في عرفة من زوال الشمس يوم عرفة ويستمر حتى طلوع فجر يوم النحر، ويجب على الحاج أن يتحلل بأداء عمرة كاملة إذا فاته الوقوف في هذا الوقت، ويبدأ الحاج بالتلبية بمجرد أن يحرم، وتستمر هذه التلبية في كل نسك يؤديه الحاج، ومن أهم صيغ التلبية: «لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ».

بعد النزول من عرفات والدعاء

أما عن ماذا يفعل الحاج بعد النزول من جبل عرفات وما هو الدعاء الذي يردده؟ فيتوجه الحجاج بعده إلى مزدلفة، حيث يصلون صلاة المغرب والعشاء جمعًا ويقصرون العشاء.

أما بالنسبة للدعاء يُفضل أن يكثر الحاج من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله. أفضل الدعاء في هذا اليوم هو قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».