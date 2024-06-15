سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 15-6-2024 بمختلف البنوك، استقرارا، بعدما سجلت العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري ببنك مصر 154.99 جنيه للبيع، 154.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بحسب ما نشره مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي مبلغ الـ155.81 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 155.94 للبيع، وللشراء 150.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم السبت 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 12.24 ريال.