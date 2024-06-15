«معلومات الوزراء» يحدد مجموعة نصائح لسلة مشتريات صديقة للبيئة

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من النصائح لسلة مشتريات صديقة للبيئة، موضحاً أن البيئة تتعرض للعديد من عوامل الضغط التي تؤثر على توازنها وفعالية نظامها، ما قد يتسبب بخلل في دورة الحياة، والتأثير على كل الكائنات الحية، وتتفاقم تأثيرات الممارسات البشرية غير المراعية لحساسية هذا النظام البيئي.

وأكد المركز في تقرير حديث له، أن رغبة الإنسان في التقدم، جعلته يغفل عما تسبب به من أضرار للبيئة من إنهاك وضرر بمختلف العناصر المكونة لها، لذا استدعت الحاجة مؤخرًا، لأن ينظر الإنسان إلى البيئة والمهددات التي تعتريها، التي قد يكون لها تأثير على حياته، ليضبط من خلالها ممارساته وأنشطته غير المسؤولة، وينهض باتجاه اتخاذ إجراءات حمائية لمحاولة تقليل المخاطر والأضرار التي تسبب بها قدر الإمكان، وذلك من خلال الصناعات والمنتجات الصديقة لا المعادية للبيئة.

من أجل سلة مشتريات صديقة للبيئة

- يبلغ متوسط عمر المنتجات البلاستيكية نحو 10 سموات وقد يستغرق تحللها 500 عام

- يُنتج الإنسان نحو 350 مليون طن من النفايات البلاستيكية ومن المتوقع أن تتضاعف بنحو 3 مرات بحلول عام 2060.

- صناعة المنسوجات تتسبب في 10% من الانبعاثات الكربونية عالمياً

النصائح العشر من أجل سلة مشتريات صديقة للبيئة

- استخدام فرشاة الأسنان المصنوعة من الخيزران القابل لإعادة التدوير والصديقة للبيئة بديلاً عن فرشاة الأسنان المصنوعة من البلاستيك.

- استبدل زجاجات المياه البلاستيكية بالعبوات القابلة لإعادة الاستخدام مثل تلك المصنوعة من مادة البولي بروبلين أو الفولاذ المقاوم للصدأ

- استخدم المنظفات المصنوعة من النباتات والقابلة للتحلل والخالية من العطور والأصباغ كبديل عن المنظفات المصنوعة من المواد الكيميائية المُضرة بالبيئة وصحة الإنسان.

- استبدل الغطاء البلاستيكي بالغطاءات المصنوعة من مادة السيليكون الصحية والقابلة لإعادة الاستخدام

- اعتمد على الملابس المستدامة المرنة والمصنوعة من النباتات والقابلة لإعادة الاستخدام لتوفير الأموال المستخدمة في عملية الشراء المستمر للملابس والمنسوجات.

- استخدم أوراق المطبخ المستدامة والقابلة لإعادة الاستخدام والتحلل من خلال عملية إعادة التدوير الكلي بنسبة 100%.

- حافظ على الكمية المستخدمة من المياه من خلال تركيب الصنبور منخفض التدفق ليساعد في التحكم في كمية المياه ويقلل المُهدر منها

- استبدل المصابيح المستهلكة للطاقة بمصابيح LED موفرة للطاقة والتي قد توفر حتى 75% من الطاقة.

- ازرع النباتات التي تساعد في تنقية الهواء من التلوث والسموم وتساعد على التنفس جيداً مثل نباتات العنكبوت والثعبان

- أضف إلى قائمة الطعام الأطعمة الصحية غير المتسببة في ضرر للبيئة مثل الخضروات والفاكهة والمأكولات البحرية التي يتم اصطيادها بشكل مستدام للحفاظ على سلالاتها من الانقراض.