10 نصائح للحفاظ على البيئة.. استخدم فرشاة أسنان مصنوعة من الخيزران

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن البيئة تتعرض للعديد من عوامل الضغط التي تؤثر على توازنها وفاعلية نظامها، ما قد يتسبب بخلل في دورة الحياة والتأثير على كافة الكائنات الحية، وتتفاقم تأثيرات الممارسات البشرية غير المراعية لحساسية هذا النظام البيئي، فرغبة الإنسان في التقدم جعلته يغفل عما تسبب به من أضرار للبيئة من إنهاك وضرر بمختلف العناصر المكونة لها، لذا استدعت الحاجة مؤخرًا لأن ينظر الإنسان إلى البيئة والمهددات التي تعتريها والتي قد يكون لها تأثير على حياته ليضبط من خلالها ممارساته وأنشطته غير المسؤولة وينهض باتجاه اتخاذ إجراءات حمائية لمحاولة تقليل المخاطر والأضرار التي تسبب بها قدر الإمكان، وذلك من خلال الصناعات والمنتجات الصديقة لا المعادية للبيئة.

النصائح العشر من أجل سلة مشتريات صديقة للبيئة

ووجه المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» النصائح العشر من أجل سلة مشتريات صديقة للبيئة كالتالي:

1. استخدم فرشاة الأسنان المصنوعة من الخيزران القابل لإعادة التدوير والصديقة للبيئة بديلا عن المصنوعة من البلاستيك.

2. استبدل زجاجات المياه البلاستيكية بالعبوات القابلة لإعادة الاستخدام مثل تلك المصنوعة من مادة «البولي بروبلين» أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

3. استخدم المنظفات المصنوعة من النباتات والقابلة للتحلل والخالية من العطور والأصباغ بديلا عن المنظفات المصنوعة من المواد الكيميائية المضرة بالبيئة وصحة الإنسان.

4. استبدل الغطاء البلاستيكي بالغطاءات المصنوعة من مادة السيليكون الصحية والقابلة لإعادة الاستخدام.

5. اعتمد على الملابس المستدامة المرنة والمصنوعة من النباتات، والقابلة لإعادة الاستخدام، لتوفير الأموال المستخدمة في عملية الشراء المستمر للملابس والمنسوجات.

6. استخدم أوراق المطبخ المستدامة والقابلة لإعادة الاستخدام والتحلل من خلال عملية إعادة التدوير الكلي بنسبة %100.

7- حافظ على الكمية المستخدمة من المياه من خلال تركيب الصنبور منخفض التدفق، ليساعد في التحكم في كمية المياه ويقلل المهدر منها.

8- استبدل المصابيح المستهلكة للطاقة بمصابيح LED موفرة للطاقة، والتي قد توفر حتى 75% من الطاقة.

9- ازرع النباتات التي تساعد في تنقية الهواء من التلوث والسموم وتساعدك على التنفس جيدًا، مثل نباتات العنكبوت والثعبان.

10- أضف إلى قائمة طعامك الأطعمة الصحية غير المتسببة في ضرر للبيئة مثل الخضراوات والفاكهة والمأكولات البحرية التي يتم اصطيادها بشكل مستدام للحفاظ على سلالاتها من الانقراض.