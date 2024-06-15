محافظ المنيا يستقبل وفودا كنسية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، رؤساء الطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضم كلا من مجدي ملك وكريم بدر وهاني عبد الشهيد وزين الإطناوي وممثلي الكنائس والمطرانيات على مستوى المحافظة.

عمق العلاقات بين أبناء الوطن

ورحب محافظ المنيا بالآباء المطارنة والقساوسة والوفود المرافقة لهم، مؤكدا أن روح المحبة والأخوة وعمق العلاقات الطيبة بين أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين تعزز من وحدة النسيج الوطني وتدعم الاستقرار والبناء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشاركة الأقباط باحتفالات عيد الأضحى

ومن جانبهم، أعرب المهنئون خلال اللقاء عن تمنياتهم للمحافظ وأبناء المحافظة بعيد أضحى مبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم المحبة والود بين جميع أبناء وطننا الحبيب مصر من أجل هدف أسمى يسعى فيه جميع المصريين نحو التنمية والرخاء.