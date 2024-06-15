9 خطوات لتبريد المنزل بدون تكييف في الموجة الحارة

موجة شديدة الحرارة يعاني منها الكثيرون، خاصة داخل المنزل، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن سبل لتبريده بعيدا عن التكييف، للتقليل من حرارة الجو.

9 خطوات قدمها موقع «nonsprcare»، لتبريد المنزل بدون تكييف في الموجه الحارة والتي يمكن تناولها في التقرير التالي..

استخدام الإضاءة البيضاء الموفرة بدلا من الصفراء والتي تبعث درجة حرارة متوهجة، تزيد من الشعور بالحرارة، لذا يستحسن الاستغناء عنها قدر الإمكان.

التقليل من استخدام الأجهزة قدر المستطاع خلال فترة النهار، وخاصة تلك التي تبعث المزيد من الحرارة وتزيد من درجة حرارة المنزل.

إغلاق وإسدال الستائر في فترات النهار، للحفاظ على برودة المنزل قدر المستطاع وتجنب دخول الشمس إلى الداخل، باعتبارها المصدر الأساسي لبعث الحرارة.

البعد قدر الإمكان عن استخدام الستائر ذات الألوان الداكنة واستبدالها باللون الأبيض لتجنب امتصاصها للحرارة.