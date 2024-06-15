9 خطوات لتبريد المنزل بدون تكييف في الموجة الحارة
كتب:
عبير خالد
05:23 م | السبت 15 يونيو 2024
موجة حارة-ارشيفية
موجة شديدة الحرارة يعاني منها الكثيرون، خاصة داخل المنزل، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن سبل لتبريده بعيدا عن التكييف، للتقليل من حرارة الجو.
9 خطوات قدمها موقع «nonsprcare»، لتبريد المنزل بدون تكييف في الموجه الحارة والتي يمكن تناولها في التقرير التالي..
- استخدام الإضاءة البيضاء الموفرة بدلا من الصفراء والتي تبعث درجة حرارة متوهجة، تزيد من الشعور بالحرارة، لذا يستحسن الاستغناء عنها قدر الإمكان.
- التقليل من استخدام الأجهزة قدر المستطاع خلال فترة النهار، وخاصة تلك التي تبعث المزيد من الحرارة وتزيد من درجة حرارة المنزل.
- إغلاق وإسدال الستائر في فترات النهار، للحفاظ على برودة المنزل قدر المستطاع وتجنب دخول الشمس إلى الداخل، باعتبارها المصدر الأساسي لبعث الحرارة.
- البعد قدر الإمكان عن استخدام الستائر ذات الألوان الداكنة واستبدالها باللون الأبيض لتجنب امتصاصها للحرارة.
- وضع ورق الألمنيوم والذي يمنع بدوره دخول أشعة الشمس إلى الداخل.
- استخدام مفارش من القطن للسرير والوسادات.
- تناول المشروبات الباردة والتي تمنح الجسم الشعور ببعض الرطوبة إلى جانب مسح الرقبة واليدين بقطعة قماش مبللة للشعور ببعض البرودة.
- شرب 3 لترات يوميا من الماء، وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، لأن هذا خطأ يعمل على عدم محافظة الجسم على مستويات السوائل بداخلها.
- ضرورة ضبط المراوح على عكس اتجاه عقارب الساعة، وذلك عبر الاستعانة بفني كهرباء، لأن ذلك الأمر يساعد بدوره في سحب الهواء الساخن للأعلى والعمل على تحريك الهواء البارد في أرجاء الغرفة.