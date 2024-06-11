الـ«واي فاي» في خطر.. كيف تحافظ على الراوتر من حرارة الصيف المرتفعة؟

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتي وصلت إلى حد غير مسبوق خلال الفترة الحالية، يواجه عديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي خلال فصل الصيف بطء وانقطاع خدمة الإنترنت بشكلل متكرر، وتأثر الراوتر بالحرارة المرتفعة التي تستمر طوال أشهر الصيف، وهو الأمر الذي قد يُسبب إزعاجًا للبعض دون معرفة حل المشكلة.

تحذير من سخونة جهاز الراوتر

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، دائمًا ما يُفضل إبقاء أجهزة توجيه الواي فاي بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة خاصة في ظل ارتفاع درجة حرارتها بشكل ملحوظ، إذ عادة ما يُلاحظ المستخدمون بطء الاتصال أو توقفه تمامًا إذا أصبح جهاز التوجيه ساخنًا جدًا بسبب حدوث فوضى في المكونات الموجودة داخل الجهاز، خاصة وأنّ الأجهزة الكهربائية تتمتع بنطاق درجة حرارة مثالي يمكن أن تعمل ضمنه.

وتقول كاثرين هيلي، خبيرة النطاق العريض في شركة «Uswitch.com»، إنّ أجهزة الراوتر مثلها مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الألعاب، تتطلب تهوية جيدة حتى تتخلص من حرارتها الزائدة، لذا يجب وضعها في مواجهة أشعة الشمس بشكل مباشر أو بالقرب منها، وأيضًا لا يجب وضعه في خزانة أو إخفائه خلف التليفزيون.

نصائح للتخلص من حرارة الراوتر الزائدة

وبحسب الصحيفة البريطانية، هناك عدد من النصائح التي أوصت بها المستخدمين لتجنب تأثير الحرارة المرتفعة على أجهزة الراوتر تتمثل في الآتي:

- ضع الراوتر في مكان بارد وبعيدا عن أشعة الشمس بقدر الإمكان، مع مراعاة تجنب وضعه إلى جوار أي أجهزة كهربائية أخرى.

- ضع جهاز الراوتر في غرفة مكيفة دائمًا أو أمام إحدى المراوح التي تستخدمها في المنزل بشكل مستمر للحصول على تبريد أفضل.

- يفضل وضع جهاز الراوتر على سطح غير ماص للحرارة مثل الأريكة أو المفارش والتي لا تعتبر الخيار الأفضل لمكان الراوتر، في حين يمكنك وضعه على مكتب أو طاولة حديدية حتى تسمح للهواء بالمرور من خلاله.

- وللحصول على أفضل تهوية من خلال الفتحات، يمكنك وضع الراوتر في مكان مرتفع وجيد التهوية لمنع تراكم الغبار على جهاز التوجيه.

- يفضل غلق جهاز الراوتر في الأوقات التي لا تحتاجه فيها، لأنّ توصيلات ADSL لن تستجيب للجهاز حال فتحه وغلقه كثيرًا، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمة.