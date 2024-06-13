تبدأ من 45 مئوية.. 8 مناطق تسجل درجات حرارة قياسية غدا

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يشهده الطقس خلال الفترة الحالية، على إثر تعرُّض البلاد لموجة حارة شديدة، بداية من يوم الثلاثاء الماضي وتمتد لـ9 أيام، ومن المتوقع أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، على أن تشهد بعض المناطق درجات حرارة مرتفعة تبدأ من 45 مئوية.

طقس غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

8 مناطق تسجل درجات حرارة قياسية غدًا

كما كشفت «الأرصاد» عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، والتي أوضحت تعرُّض 8 مناطق لدرجات حرارة مرتفعة تبدأ من 45 درجة مئوية، وهي:

1- سيوة: 45 درجة مئوية.

2- المنيا: 45 درجة مئوية.

3- أسيوط: 45 درجة مئوية.

4- سوهاج: 46 درجة مئوية.

5- قنا: 47 درجة مئوية.

6- الأقصر: 47 درجة مئوية.

7- أسوان: 48 درجة مئوية.

8- أبو سمبل: 45 درجة مئوية.

نصائح لتجُّب خطورة الطقس

وهناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال ارتفاع درجات الحرارة، لتجنب خطورة الطقس الحار، منها: