موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة أسوان.. المساجد جاهزة لاستقبال المصلين

حددت مديرية الأوقاف بأسوان، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة أسوان، مؤكدة تخصيص 1167 ساحة لأداء صلاة العيد في مختلف أنحاء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بتوفير أماكن مناسبة لإقامة شعائر العيد في بيئة مريحة وآمنة للمصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة أسوان

وقال الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن المديرية حددت موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة أسوان الساعة 6:26 صباحا، وسط تجهيز الساحات التي تشمل مساجد متعددة موزعة على مدن ومراكز المحافظة، إضافة إلى عدد من الساحات المتواجدة أمام المساجد الكبرى.

ساحات صلاة عيد الأضحى بأسوان

وأوضح في بيان، أن أبرز هذه الأماكن تشمل مسجد الطابية، مسجد العقبة، مسجد بدر، مسجد السبعة وسبعين، مسجد المرحوم فهيم، مسجد يوسف كروم، مسجد السلام، مسجد الرحمة، ومسجد آل يعقوب، بالإضافة إلى استاد أسوان الرياضي وساحات متعددة في مراكز الشباب والرياضة والنوادي.

وأكدت مديرية الأوقاف اتخاذ إجراءات عدة لضمان سلامة المصلين في هذه الأماكن، بما يكفل بيئة وآمنة لجموع المصلين في المحافظة خلال هذه المناسبة الدينية المباركة.