سنن عيد الأضحى وأهم الآداب.. ماذا كان يفعل النبي؟

ينتظر ملايين المسلمين عيد الأضحى المبارك بشوق واحتفال، لأنه مناسبة دينية تحمل في طياتها الكثير من الفرح والعبادة، ولا تقتصر فرحة العيد على ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، بل تتجلى أيضًا في اتباع السنن النبوية الشريفة التي تضفي على هذه الأيام المباركة أجواءً من الإيمان والتقرب إلى الله، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة سنن عيد الأضحى.

سنن عيد الأضحى

وحول سنن عيد الأضحى، أكد الأزهر الشريف، عبر صفحته على فيسبوك، فإن هناك مجموعة من السنن التي يُستحب للمسلم أن يلتزم بها ليكون احتفاله بالعيد متكاملًا، وينال بذلك أجرًا عظيمًا والتي جاءت كاالتالي:

-الاغتسال ولبس أحسن الثياب:

ينبغي للمسلم أن يبدأ يوم العيد بالاغتسال ولبس أفضل ما لديه من ثياب، كما يُستحب له التطيب.

-الإمساك عن الطعام حتى صلاة العيد:

واستكمالا للحديث عن سنن عيد الأضحى، فإنه من السنة أن يمسك المسلم عن الطعام حتى يعود من صلاة العيد، فقد كان النبي ﷺ لا يأكل يوم الأضحى حتى يُصلي، ثم يأكل من أضحيته، ورد في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ» [أخرجه الترمذي].

3- الخروج للصلاة ماشيًا:

يُستحب للمسلم أن يخرج لصلاة العيد ماشيًا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» [أخرجه الترمذي].

4- ترتيب الصفوف في الصلاة:

في صلاة العيد، يُستحب أن يصلي الرجال في الصفوف الأولى، ثم الصبيان، ثم النساء دون أن تقف النساء بجوار الرجال، هذا الترتيب يعكس النظام والاحترام في الشعائر الإسلامية.

5- اتباع النبي في التنقل يوم العيد:

كان النبي ﷺ يتبع سلوكًا خاصًا في يوم العيد بتغيير الطريق أثناء الذهاب والإياب من صلاة العيد، ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» [أخرجه البخاري].

6- الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر:

من السنن النبوية أن يسلك المسلم طريقًا مختلفًا عند ذهابه وإيابه من صلاة العيد، حيث إن هذا السلوك يحمل معاني متعددة، منها التعرف على جيران جدد والتوسع في إفشاء السلام.