اشتق اسمه من غزوة شهيرة.. «مسجد الطابية» تحفة معمارية تخطف الأنظار في أسوان

بالتزامن مع انطلاق موسم السياحة الشتوية، تلتفت الأنظار إلى أهم المعالم الطبيعية في أسوان، حيث تُعَدُّ واحدة من أهم الوجهات السياحة في العالم، يتوافد عليها الجميع من داخل وخارج مصر، إذ تحتضن المحافظة مناظر خلابة تخطف القلوب وتأسر الأذهان، ومن ضمنها مسجد الطابية الذي يقع في أعلى نقطة بوسط مدينة أسوان وبدأ في استقبال زواره من جميع أنحاء العالم.

ترصد «الوطن» في معلومات عن مسجد الطابية الذي يعتبر واحدًا من أقدم المساجد التاريخية في محافظة أسوان، ومزارًا سياحيًا هامًا يستقطب الزوار من مختلف الأماكن لما له من طبيعة خاصة عند أهالي أسوان إذ يتميز هذا المسجد بمئذنته الضخمة ويتخذ منظرًا بانوراميًا وسط المدينة ومن أعلى نقطة في أسوان.

مسجد الطابية على خريطة السياحة الشتوية في أسوان

يعود تاريخ مسجد الطابية إلى عصر محمد علي باشا، حيث بني في عام 1811 كمدرسة حربية لحماية الحدود الجنوبية لمصر، واختيار الموقع الحالي للمسجد بناءً على موقعه الاستراتيجي على تلة مرتفعة تبعد حوالي 100 درجة عن سطح الأرض، مما يتيح للجنود مراقبة الحدود وتأمين البلاد.

لماذا مسجد الطابية على خريطة زيارة محافظة أسوان

ووفقا للدكتور حسين دقيل في كتابه «مآذن أثرية من مصر العثمانية»، فإن مسجد الطابية كان جزءًا من مجموعتين من المدارس الحربية، والأخرى كانت تقع في منطقة الشيخ هارون بالمحافظة، لكنها اختفت تمامًا وفي في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تم تحويل المبنى المهجور إلى مسجد، وتم بناء مسجد الطابية في عام 1970 وافتتاحه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

تاريخ مسجد الطابية في أسوان

وذكر الدكتور حسين دقيل في كتابه أن «مسجد بدر الطابية»، يأخذ اسمه من غزوة بدر الشهيرة، وأصل المبنى في عهد محمد علي باشا، وبني على الطراز المملوكي، ويتميز بوجود 24 عمودًا تاريخيًا ومساحة تبلغ 700 متر مربع، بالإضافة إلى حدائق تحيط به بمساحة 10 أفدنة من جميع الاتجاهات.

قبة شاهقة من أعلى نقطة في أسوان

ومن الناحية المعمارية، يتميز مسجد الطابية بقبته الشاهقة ومئذنتيه التي توفر منظرًا بانوراميًا لمحافظة أسوان عند صعودهما إلى القمة.

وقبل خمس سنوات، كان يُستخدم مسجد الطابية لاستطلاع هلال شهر رمضان، ويُعتبر أحد أعلى المواقع التاريخية في المحافظة.

ويعتبر مسجد الطابية في محافظة أسوان مكاناً ذا أهمية ثقافية وتاريخية للمدينة يجذب إليه الزوار من جميع أنحاء العالم بجماله المعماري وموقعه الاستراتيجي الذي يوفر منظرًا فريدًا للمنطقة ما يتيح للزوار فرصة للاستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة أسوان ونهر النيل، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المسجد مكانًا هامًا للعبادة والصلاة.

وجهة سياحية للزوار من جميع أنحاء العالم

ويعد مسجد الطابية وجهة سياحية مهمة في أسوان، حيث يمكن الزوار من استكشاف الهندسة المعمارية التاريخية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومحطة جذب سياحي شهيرة في الجولات السياحية في أسوان.