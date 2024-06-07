تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان.. توقعات بنزول الحد الأدنى

يترقب أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان، عقب ظهور نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 واعتمادها من قبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسوان إن درجة القبول تعتمد على عدة عوامل، أبرزها كثافة الفصول والأماكن الشاغرة بها، بالإضافة إلى المجموع التكراري للطلاب، على أن يتم رفع مذكرة بالإحصاءات إلى المحافظ لاعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان مع غيرها من المدارس التجارية والفنية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه مقارنة مع البيانات الرقمية مع العام الماضي، فإنه على الرغم من ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، إلا أن العدد الإجمالي للناجحين قد تراجع قليلًا وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتم تثبيت تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان عند 215 درجة كحد أدنى كما في العام الماضي، أو النزول به قليلًا إلى 213 درجة.

في وقت سابق اعتمد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 76.14%.

نجاح أكثر من 20 ألف طالب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد الرشيدي، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 27 ألف و120 طالب وطالبة، نجح منهم 20 ألف و649 طالبًا وطالبة.