دعاء لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام من جبل عرفات (فيديو)

قال الدكتور محمد عبودة، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام عليه أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى فى هذه الساعات المباركة.

ودعا عبودة، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد فايق، في التغطية الخاصة لقناتي «dmc»، و«الناس»، من صعيد عرفات، قائلا: «نرفع أيدينا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونقول يا رب أريد أن ألقاك في بيتك الحرام يا رب ونحن في بيت الله الحرام وفي بلد الله الحرام وفي شهر الله الحرام وفي منسك حرام يا رب أعطِ لكل مشتاق من يشتاق يا رب اجمعهم معانا يا رب في عرفات ولا تحرمنا من هذا الموقف سنوات عديدة نحن وأحبابنا وأصدقائنا وإخواننا يا رب اديهم ما كل ما من يسألك كل من يسألك خزائنه ملأة سحاء الليل والنهار اللهم فأعطِ كل سائل سؤله».

وتابع: «يا رب يا رب من أراد حج بيتك الحرام وأن تعلم أن هناك الآلاف الملايين من المسلمين يطمعون إلى أن يقفوا معنا هذا الموقف حبسهم العذر اللهم فاكتب لهم الأجر كاملا غير منقوص إنه لا ينقص من خزائنك ولا يقلل من عطائك أنت ذا الفضل العظيم أنت ذا الجود الكريم اللهم إنا نسألك أن تمن عليهم بمثل أجرنا اللهم أعطِ لأهل لأهل مصر ولأهل العالم وللمسلمين في كل بقاع الدنيا مثل أجر الحجاج والمعتمرين فإن ذلك لا يعجزك وأن ذلك لا يقلل من عطائك وأن ذلك لا ينقص من خزائنك الملأى يا أرحم الراحمين».

واستكمل: «اللهم إنا نسألك أن تجبر خواطرنا وأن تطيب قلوبنا وأن تمسح على قلوبنا وأن تعطينا وأحبابنا وأهلنا وإخواننا وأن تشرك معنا يا أرحم الراحمين في الأجر والثواب والعطاء».