«الحياة اليوم» يرصد أعمال توزيع اللحوم والملابس تحت مظلة التحالف الوطني بالجيزة

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أعمال جمعية رسالة للأعمال الخيرية، تنظم يوم كساء الأضحى، لتوزع اللحوم والهدايا والملابس بالقاهرة والجيزة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال تامر جلال منسق إداري بجمعية رسالة، إن كساء الأضحى يعتبر من «إيفنت» كبير للجمعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمساعدة كل الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أننا هدفنا أن نكون سببا في رسم البسمة والفرحة على وجوههم، ونفرحهم بالعيد.

وتابعت عائشة إيهاب مسؤول متطوعين بجمعية رسالة، أن لدينا كشوفات بالأسماء وحصر للمواطنين الأكثر احتياجا، وبحالتهم الاجتماعية، ونعمل على زيارتهم للتأكد من حالتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع الجمعيات الأخرى، لمعرفة مواطنين جدد لتقديم لهم اللحوم والهدايا والملابس.