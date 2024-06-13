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التحالف الوطني يطلق قافلة طبية لمكافحة أمراض العيون في الفيوم

كتب:

شريف سليمان
02:15 م | الخميس 13 يونيو 2024
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية لمكافحة أمراض العيون في محافظة الفيوم».

وأطلقت مؤسسة صناع الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية جديدة في قرية المقاتلة بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرتها عينيك في عينينا لمكافحة أمراض العيون، وتستهدف هذه القافلة تقديم خدمات طبية ذات جودة لأكبر عدد من أهالي القرية والقرى المجاورة.

علاج أكثر من مليون مستفيد على مستوى الجمهورية

وصرح الدكتور ياسر عبدالسلام رئيس قطاع الجودة والمتابعة بمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «نوصل الخدمة بأعلى كفاءة وأعلى مستوى رضا للمستفيدين وذوينا في القرى، والمبادرة تركز على محور الصحة كأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وعالجنا أكثر من مليون مستفيد على مستوى الجمهورية».

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