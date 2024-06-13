تحت مظلة التحالف الوطني.. توزيع 3000 قطعة ملابس على الأسر في المنوفية
كتب:
شريف سليمان
02:20 م | الخميس 13 يونيو 2024
التحالف الوطني
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تحت مظلة التحالف الوطني.. معرض ملابس لتوزيع 3000 قطعة على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية».
وقال محمد صبحي مندوب جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية: «نتعاون مع التحالف الوطني الأهلي التنموي تحت رعاية الشؤون الاجتماعية ومحافظ المنوفية، إذ ننظم معرض ملابس للاحتفال بعيد الأضحى المبارك».
وأضاف: «المعرض به 3000 قطعة ملابس سيستفيد منه 600 فرد بالتعاون مع جمعية أهلية بالمنوفية، وبدأت الترتيبات منذ 3 أيام، إذ نحصل على الملابس ونفرزها ونقسمها وفقا للفئات العمرية المختلفة بداية من سنة حتى سن الخمسين والستين».
وقالت إحدى المستفيدات: «حاجة حلوة للعيد، وربنا يوسع على الناس في جمعية الأورمان، بيقفوا جنب الغلابة وربنا يديهم، أخدنا منهم لبس في رمضان، ودلوقتي بناخد منهم لتاني مرة».