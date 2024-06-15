«التحالف الوطني»: كتائب عمل منتشرة لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يعمل في مسارين دائمين، أولا تلبية الاحتياجات الغذائية وتقديم خدمات طبية وتمكين اقتصادي، وهو التزام أخلاقي يعمل التحالف عليه على مدار الساعة وبشكل دائم ومستدام دون انقطاع حتى مع أي ظرف يستجد، وهناك كتائب عمل منتشرة بمؤسسات التحالف لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها.

دعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، «المسار الثاني هو العمل على تلبية الاحتياجات الموسمية، ففي شهر رمضان عمل التحالف على توزيع الكراتين بشكل مكثف وكان يطلق من العام للآخر مبادرات رائعة وهائلة لم يشهدها المجتمع المصري لدعم وتلبية احتياجات كل الأسر غير القادرة على مستوى الجمهورية من المواد الغذائية».

إطلاق مبادرة صك الأضحية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «مع قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباطه في الأذهان بلحوم الأضاحي، جرى إطلاق مبادرة صك الأضحية، ومن خلالها ينوب عن المضحي في تلقي تبرع المضحي بأضحيته واختيار الأضحية بحسب الشروط الشرعية وذبحها وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى المتباعدة والقرى الأكثر احتياجا وقرى حياة كريمة والمناطق الصحراوية وسكان الوديان».