التحالف الوطني بالغربية: 2000 كرتونة مواد غذائية لدعم قطاع غزة

أنهت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعداداتها لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك بالتعاولن مع محافظة الغربية.

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية في بيان، أن قافلة المساعدات الجديدة للأشقاء في قطاع غزة جرى جمع مكوناتها من تبرعات أهالي عدد من قرى الغربية.

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصُناع الخير، أن القافلة الجديدة تحوي عدد 2000 كرتونة مواد غذائية تشمل الواحدة ما يزيد عن 15 كيلو مواد غذائية متنوعة تناسب احتياجات الأشقاء في قطاع غزة.

دعم الشرائح

وأشار عبدالفتاح إلى أن مؤسسة «صُناع الخير» حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية داخل الجمهورية أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر.

تنوع المساعدات

واضاف الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن مساعدات المؤسسة جرى الأخذ في الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح الآن، وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعيشونها.

وتنوعت المساعدات الغذائية، التي وصلت لنحو 50 طن، بين معلبات ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها، كذلك شملت المساعدات أجهزة طبية وأدوية فضلا عن بطاطين الشتاء والملابس.