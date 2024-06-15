حكم صيام أيام التشريق.. الإفتاء تحسم الجدل

تستعرض «الوطن»، حكم صيام أيام التشريق، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى الذي يحل غدا الأحد الموافق 16 يونيو 2024، خصوصًا أنها تتزامن مع بدء «الأيام البيض الهجرية 13، و14، و15»، والتي يحرص البعض على صيامها، تأسيًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حكم صيام أيام التشريق

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يتعلق بحكم صيام أيام التشريق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم صيام خمسة أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ.

وحول حكم صيام أيام التشريق، أضافت الإفتاء أنه رغم تزامن أيام التشريق «تقريبًا» مع صيام الأيام البيض، فإنه يحرم صيام يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه.

أعمال أيام التشريق

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من ضمن أعمال أيام التشريق للحاج هي رمي الجمرات، وأمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر في ذبح الأضحية لمَن لم يذبح في يوم النحر، إذ ينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.