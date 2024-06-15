رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

رفعت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الزوار من شتى أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

التعاقد مع شركة مختصصة في الإنقاذ البحري

وقال هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّه تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصصة في أعمال الإنقاذ البحري والمعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وذلك للإشراف على أعمال الإنقاذ بشواطئ المدينة الـ6، بعدد 100 فرد إنقاذ، وعدد 10 مشرفين، وعدد 2 موتوسيكل مائي، وعدد 3 لانش بحري، لافتًا أنّه تم إقامة عدد المشايات من الكورنيش وحتى الشاطئ، وذلك لسهولة وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للشاطئ، وجار الانتهاء من المشايات في باقي الشواطئ.

وأكد «عطية»، أنّه قد تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بكفر الشيخ لدعم المدينة بعدد 5 سيارات إسعاف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستخدامها في حالات الطوارئ، كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ باستمرار متابعة الأسواق والمخابز، وزيادة الحملات على المحلات والمطاعم، والتأكد من جودة المعروض بالمحلات والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

الاستعداد لموسم صيف 2024

وتسعد مدينة مصيف بلطيم لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم صيف 2024، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».