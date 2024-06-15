بهاء سلطان يطرح أغنية «ننزل فين» تزامنا مع عيد الأضحى

طرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة تزامنا مع عيد الأضحى، وتحمل اسم «ننزل فين»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة

وطرح سلطان الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبارة عن مجموعة صور له تم تصميمها على طريقة الـ AI، مع كلمات الأغنية.

وتقول كلمات أغنية «ننزل فين»:

داخِل ب ناس ف إيدي

براضيك اهو ياسيدي

مرة ومرت

ماتصغرناش تعالى

ليا هيبه وليا هاله

اسمع كلمتين

لولا الغلاوة لولا عِشرة حلوة بينا

أركب دماغى وأنسى كُل حاجه بينا

بس اللى زيك قُليلين

تنزل فين.. مِين حايسيبك تِنزل

وأنت حزين.. عُمري ما أسيبك تنزل

جيت بكمين.. حِلفوا يمين

هنا قاعدين كلمة ومش حاتِنزل

ماخلاص حقك علي

ياحبيب يلا بينا

نتصالح قوام

فين الضحكة الجميله

ولا أشيلك هيله بيله

بتعذب حرام

أحدث أغنيات بهاء سلطان

وكان بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية «مارتحناش» وأغنية «دادينا» و«ندر عليا»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية «دلوقتي عجبناكو»، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية «الجو ولع»، من كلمات باسم عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.