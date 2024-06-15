15 معلومة عن مسجد نمرة بمشعر عرفات.. يتسع لـ 400 ألف مصلٍ

توافد مئات الآلاف من الحجاج اليوم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات، من أجل الاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ما جعل مسجد نمرة محط أنظار العالم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

معلومات عن مسجد نمرة

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات المتاحة عن مسجد نمرة بمشعر عرفات بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالة «واس».

1- يُعد مسجد نمرة ثاني أكبر المساجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.

2- شهد أضخم توسعاته خلال القرن الماضي بتكلفة بلغت 237 مليون ريال.

3- بني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول في حجة الوداع.

4- بني في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري.

5- يقع غرب مشعر عرفات وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة أحد أودية مكة المكرمة.

مواصفات بناء مسجد نمرة

6- يبلغ طوله 340 مترًا من الشرق إلى الغرب.

7- يبلغ عرضه 240 مترًا من الشمال إلى الجنوب.

8- يقع على مساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع.

9- يتضمن ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ8 آلاف متر مربع.

10- يستوعب المسجد نحو 400 ألف مصلّ.

11- وفي مسجد نمرة 6 مآذن.

12- ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا.

13- به عشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابًا.

14- يضم غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة والصلاتين في يوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

15- له ثلاث قباب.