منى عبد الغني تبكي عند وصف شعورها على عرفات: «إحساس عظيم»

أشادت الإعلامية منى عبد الغني بالتسهيلات والإجراءات الخاصة بالحج، قائلة: «رغم المشقة وارتفاع الحرارة التي وصلت إلى 70 على جبل عرفة، إلا أن الشعور عظيم الوقوف على جبل عرفة وجبل الرحمة».

الوقوف على جبل عرفة

وبكت منى عبد الغني خلال مداخلة من المشاعر المقدسة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين وهبة الأباصيري، في أثناء وصف شعورها وإحساسها بالوقوف على جبل عرفة، قائلة إنها استشعرت خلال وقوفها على جبل عرفة الآية الكريمة: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ».

وتابعت: «ما أثر فيّ أن الناس تتصل بي وتطلب مني الدعاء، وكنت مترددة في نشر فيديو من المشاعر لأنني أتمنى أن تعيش معي الناس هذه الشعائر، وعندما نشرت فيديو من المشاعر، بعض الناس طلبت مني أن أدعي لأمهاتهم أو وأخواتهم، الناس في حاجة للدعاء ورحمة الله سبحانه وتعالى، وكنت أدعي لمن يطلب مني الدعاء بالاسم ولا أنسى أحد».