سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه

استقرار كبير سجله سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-6-2024 في مختلف البنوك، بعد أن سجلت العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، مبلغ الـ154.94 جنيه للشراء، و154.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسبما نشر على مواقع البنوك الرسمية، فيما يخص أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنك الأهلي مبلغ 154.84 جنيه للشراء، والـ155.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

هذا وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل في بنك الإسكندرية اليوم 155.94 للبيع، وللشراء 150.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم 12.24 ريال.