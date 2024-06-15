حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي.. حلال أم حرام؟

يحرص الكثير من المسلمين خلال أيام عيد الأضحى على معرفة حكم زيارة القبور في العيد كما بيّنه الشيخ «الشعراوي»، للتأكد من الحكم الشرعي قبل التوجه إلى المقابر رغبةً في زيارة أحبائهم الراحلين، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة كنوع من الوفاء.

حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي

وحول حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي، قال الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي في حديث مسجل له، إن زيارة القبور تٌبعد الإنسان عن الشر، وتصنع التوازن في حياته، إذ يرى الإنسان كيف يكون مصيره في النهاية وكيف يصبح، فينظر لأعماله في الدنيا ومصيره في الآخرةـ فيأخذ موعظة ويحب الخير ويصلح أعماله.

وأضاف «الشعراوي» أن زيارة القبور في العيد كانت ممنوعة في أول الإسلام، وذلك بسبب عادات النساء الخاطئة في العويل والندب وشق الملابس، بناءً على توصية من الميت نفسه قبل وفاته.

آداب زيارة القبور في العيد للشعراوي

وفيما يخص حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي، أوضح أن الزيارة لا بد وأن تكون بأدب، ولا تقتصر على القريب فقط، بل تشمل جميع أموات المسلمين والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، لعل يعم على كل الموجودين، موضحًا أفضل دعاء يمكن ترديده وهو «السلام عليكم ديار قوم أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، والسلام عليكم سلام مودع».

لا مانع من زيارة القبور في العيد

وفي ذات السياق، حذرت دار الإفتاء من البكاء والنحيب والكلمات التي تغضب الله خلال زيارة القبور في العيد، موضحة أن المسلم يزور يذهب للقبور لمشاركة موتاه فرحة العيد، وبنية الاتعاظ والزيارة فلا مانع منها.