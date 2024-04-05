قال الشيخ محمد متولي الشعراوي فيما يتعلق بحكم زيارة القبور في العيد، إنه لا بد تكون بأدبيها ولا تزور قريبك فقط، بل زيارة جميع مقابر المسلمين والدعاء لهم: «السلام عليكم ديار قوم أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، والسلام عليكم سلام مودع»

حكم زيارة القبور في العيد.. الشعراوي يوضح

وأضاف الشعراوي حول حكم زيارة القبور، أن لعل الداعي إذا دعاء أثناء زيارة القبور برحمة تصيب الكل، فيعمها الله لكل الموجودين.

وبخصوص حكم زيارة القبور في العيد، أشار «الشعراوي»، إلى أن القبور هي مطارح الأموات والكل فيها سواسية، وحيث يذكر الإنسان كيف كان وكيف أصبح والنظر لأفعاله في الدنيا وأعماله ومصيره في الآخرة فيُحب الخير وبنفر من الشر، لافتا إلى أن زيارة القبور تٌبعد الإنسان عن الشر، حيث تصنع توازن في حياته.

الإفتاء توضح حكم زيارة القبور في العيد

وأفادت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يخص حكم زيارة القبور في العيد أنه يستحب زيارة القبور للرجال والنساء في يوم العيد وغيره؛ فهي صلة للأموات؛ كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره أيضًا، لكن يمنع على زيارة القبور باعتبارها عبادة خاصة بالعيد فقط.