أرقام مهمة بشأن موسم الحج 2024.. أعرف القارة المرسلة أكبر عدد حجاج

نشرت وزارة الحج والعمرة، أبرز إحصائيات موسم الحج 2024 ميلادية 1445 هجرية، إذ تتفوق قارة آسيا عن قارات العالم في عدد الحجاج، فيما يأتي حجاج دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا في المرتبة الأخيرة، من حيث أعداد الحجاج، وفقا لمنشور الوزارة عبر موقع «إكس».

أبرز إحصائيات عامة لموسم الحج 1445 هـ

مليون و833 ألفا و164 حاجا وحاجة أجمالي عدد الحجاج.

مليون و546 ألفا و345 حاجا وحاجة وصلوا الأراضي المقدسة عبر المنافذ الجوية.

60 ألفا و251 حاجا وحاجة وصلوا الأراضي المقدسة عبر المنافذ البرية.

4 آلاف و714 حاجا وحاجة، وصلوا الأراضي المقدسة عبر المنافذ البحرية.

22.3% نسبة الحجاج بالدول العربية

11.3% نسبة الحجاج من الدول الأفريقية عدا العربية

3.2% نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا

63.3% نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية

322 ألفا و901 حاج وحاجة استفادوا من مبادرة طريق مكة.