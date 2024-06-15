خريطة عرض فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» في سينما الشعب.. التذكرة بـ40 جنيها

تعرض وزارة الثقافة من خلال مشروع «سينما الشعب» فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» للنجم أحمد عز، ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك في الفروع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة.

خريطة عرض فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» في سينما الشعب

ويعرض «ولاد رزق 3: القاضية»، في سينما الشعب في كل من قصر السينما، وثقافة روض الفرج بالقاهرة، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر الأنفوشي بالإسكندرية، وثقافة الزقازيق، وسينما السادات بالمنوفية، وثقافة دمنهور وقصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة القناطر، سينما هيبس في الوادي الجديد، قصر ثقافة قنا، ولأول مرة في قصر ديرب نجم بالشرقية.

وتقدم حفلات «ولاد رزق 3: القاضية» بجميع المواقع من 10 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

فيلم «ولاد رزق 3 القاضية» بطولة نخبة من نجوم الفن منهم أحمد عز وعمرو يوسف، آسر ياسين، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي، نسرين أمين وسيد رجب و من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وتصدر الفيلم إيرادات أفلام عيد الأضحى بعد أن حقيق 8 ملايين و4 آلاف و155 جنيها، أمس الجمعة، وفقا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.