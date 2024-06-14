«الثقافة» تعلن برنامج الاحتفالات بعيد الأضحى.. «4 أفلام في سينما الشعب»

أعلنت وزارة الثقافة، عن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ووجهت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمتابعة التجهيزات والاستعدادات بالمواقع الثقافية المختلفة التي تستقبل فعاليات عيد الأضحى، لضمان تقديم تجربة ثقافية متميزة، للجمهور في العيد.

4 أفلام في سينما الشعب

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات، تشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة بسعر تذكرة موحد 40 جنيها، ودراما غنائية استعراضية بالسامر، وقصر القناطر، وعروض «فرحتنا في لمتنا» بالإسكان البديل، ومسرحيات مجانية واحتفالات وعروض فنية في المحافظات.

ويعرض فيلم «ولاد رزق 3» بسينما الشعب في «قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم».

مواعيد عرض فيلم أهل الكهف

بينما يعرض فيلم «أهل الكهف» في «سينما قصر ثقافة روض الفرج، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة دمنهور، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الزقازيق»، ويعرض فيلم «عصابة المكس» في «سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا»، ويعرض فيلم «اللعب مع العيال» في سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة على مدار 3 أيام، وللمرة الأولى احتفاليات فنية كبرى بدءًا من 17 يونيو وحتى 19 يونيو، تتضمن دراما غنائية استعراضية 80/90 نوستالجيا الثمانينات والتسعينات، بمشاركة فرق سوهاج وبورسعيد والحرية للفنون الشعبية، كما تقام الفعالية نفسها بمسرح قصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

وعلى مدار أيام عيد الأضحى من 16 إلى 19 يونيو، تنظم الهيئة احتفالات وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات والعروض لفرق «الأنفوشي، الوادي الجديد، بني سويف، أسيوط، المنيا، الأقصر، أسوان، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، مطروح، الإسماعيلية، العريش».

كما تقدم هيئة قصور الثقافة عروض مسرحية مجانًا على مدار أيام العيد بعدد من المحافظات، فيقدم قصر ثقافة بورسعيد يومي 18 و19 يونيو مسرحية الأطفال «أحلام وردة وريحان» بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، تأليف عاطف عبد الرحمن وإخراج إبراهيم فهمي.

ويشهد قصر ثقافة الطود بالأقصر العرض المسرحي «ساقية علام» تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، يوم 19 يونيو، وفي اليوم التالي يشهد القصر العرض المسرحي «زاد الخيال وهواني» تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج عماد عبد المعطي.

احتفالات في مناطق المحروسة وحدائق أكتوبر

وضمن الفعاليات المقدمة بالمشروع الثقافي للإسكان المطور بديل العشوائيات، تشهد مناطق المحروسة وأهالينا وحدائق أكتوبر يوم 17 يونيو احتفالات ثقافية وفنية، تتضمن ورشًا وعروضًا فنية ولقاءات ثقافية، وفي يوم 18 يونيو تستقبل منطقة الخيالة عددًا من الورش الفنية والثقافية المقدمة للأطفال، كما تنظم الفعاليات بحي الأسمرات يوم 19 يونيو، وطوال مدة البرنامج يعقد حوار ثقافي بعنوان «القيم والأخلاقيات المستفادة من عادتنا الاجتماعية في العيد».

فعاليات ترفيهية في قصور الثقافة

وتقدم قصور الثقافة فعاليات متنوعة أخرى بمواقعها الثقافية في المحافظات تتنوع بين الأمسيات الشعرية والورش الفنية للأطفال واللقاءات والمحاضرات التثقيفية والمسابقات.

كما ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال، برنامجًا مميزًا يشمل تقديم 11 عرضاً مسرحياً، منها 6 عروض مسرحية جديدة للجمهور على مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية، حيث تفتتح فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، العرض الجديد «مش روميو وجولييت» بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، وينطلق في التاسعة مساءً ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومي.

أما فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، فتقدم عرض الأطفال «مغامرة في المدينة الأسطورية»، وذلك على مسرح ليسيه الإسكندرية في الرابعة مساء، ابتداء من ثاني أيام العيد.

إلى جانب إعادة تقديم 5 عروض مسرحية، وهي «يوم عاصم جدًا» من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، لفرقة المسرح الكوميدي، و«النقطة العميا» نص مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء، على مسرح الغد بالعجوزة، لفرقة مسرح الغد، بقيادة الفنان سامح مجاهد.

عروض مركزالهناجر

أما مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، يقدم العرض المسرحي «الأرتيست»، بدءًا من ثاني أيام العيد.