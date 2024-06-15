«التحالف الوطني» يوزع وجبات إفطار على المواطنين الصائمين بأسوان

وزعت أمانة أسوان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجبات ساخنة إفطار الصائمين، على المواطنين بمحافظة أسوان، يوم وقفة عرفات.

وأوضح التحالف الوطني، أن ذلك يأتي في إطار سعيه الدائم لدعم المجتمع المصري، خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف التخفيف عن الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على الصيام بكل سهولة ويسر.

وأكد التحالف الوطني مواصلة جهوده خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين، داعيًا جميع أفراد المجتمع، إلى المشاركة في هذه الجهود المباركة.