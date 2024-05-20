عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر.. وخبير تكنولوجي يكشف السبب

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث عطل مفاجئ، في حسابات فيسبوك وماسنجر تسبب في الخروج من التطبيق وعدم التمكن من الدخول إليه بعد ذلك، ما جعل الكثيرين يظن أن حساباتهم تعرضت للسرقة «الهكر»، قبل الكشف عن أنه عطل عام.

وفي هذا الشأن، قال محمد الحارثي الخبير التكنولوجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن خروج المستخدمين بشكل عام وعدم القدرة على إرسال الرسائل في تطبيق ماسنجر بسبب وجود عطل عام في التطبيق في مختلف دول العالم، وليس مصر فقط، وهو ما تسبب في خروج الجميع من حساباتهم الشخصية.

وجود عطل مفاجئ في ماسنجر وفيسبوك

وبحسب موقع «down detector» المتخصص في تسجيل وتتبع أعطال الإنترنت، قد رصد آلاف الشكاوي بداية من حدوث العطل العام في فسيبوك وماسنجر حتى هذه اللحظة، ما بين استقبال الرسائل النصية أو تسجيل الخروج المفاجئ، حيث إن العطل الذي ضرب «ماسنجر وفيس بوك»، لم يصب مستخدميه في مصر فقط بل امتد إلى العديد من المدن حول العالم.

عطل تطبيق فيسبوك

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحدث فيها عطل عام على «فيسبوك وماسنجر» ولكن خلال الأيام الماضية أيضا تفاجأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بخروج حساباتهم الشخصية على جميع الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، ما جعل الجميع يظن أن حساباتهم تعرضت للسرقة «الهكر».

وكان قد اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك، من خروج أجهزتهم سواء المحمولة بشكل مفاجئ وعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة مرة أخرى بعد تسجيل الحساب من جديد، ما أدي إلى حدوث أزمة بين جميع المستخدمين نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم عبر فيسبوك.