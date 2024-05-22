حيلة واحدة لحل تسجيل الخروج المفاجئ من فيسبوك.. «مش هيخرج تاني»

كثيرًا ما يحدث أعطال مفاجئة في حسابات فيس بوك وماسنجر تتسبب في الخروج من التطبيق بصورة مفاجئة، مما يجعل الكثيرين يشعرون بمشاكل عديدة في الهاتف الخاص بهم، ويظنون أن حساباتهم تعرضت للسطو والسرقة، ويتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث ذلك كثيرًا.

تسجيل الخروج المفاجئ من الفيس بوك والماسنجر

الخروج من تطبيق الفيس بوك والماسنجر بصورة مفاجئة مشكلة يقع فيها الكثيرون، إلا أنه هناك حيلة لحل هذه المشكلة، بحسب ما أوضح محمد عزمي، الخبير التكنولوجي، وهي إيقاف الإعلانات التلقائية مؤقتًا، يمكن ذلك من خلال التالي، بحسب الموقع الرسمي لفيس بوك وجوجل:

انتقِل إلى صفحتك على فيس بوك.

حدِّد مركز الإعلانات من القائمة الموجودة على الجانب الأيمن.

ابحَث عن الإعلانات.

حدد عرض النتائج.

في علامة التبويب التفاصيل، اضغط إيقاف إعلانك مؤقتًا.

انقر على تأكيد في النافذة المنبثقة.

ستظهر حالة الإعلان على أنه متوقف.

أسباب عملية تسجيل الخروج من التطبيقات

وأضاف «عزمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه هناك أسباب لعملية تسجيل الخروج من تطبيقات الفيس بوك والماسنجر، تتمثل في التالي:

قام عدة أشخاص بتسجيل الدخول إلى حساب واحد.

مشاكل ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.

تطبيقات الفيس بوك القديمة أو التي بها مشاكل.

حدوث خلل في النظام.

إصلاحات أخرى لمشكلة تسجيل الخروج

وأكد أنه يجب اصلاح كل المشاكل السابقة، بعدم فتح الفيس على أكثر من جهاز واغلاق المتصفحات الغير مرغوب فيها، وتحميل أجدد نسخة من التطبيق، والانتظار لرؤية هل هناك تعليق عالمي أم لا، وبحسب موقع «down detector» المتخصص في التكنولوجيا، فإن هناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار لحل مشكلة تعطيل الإنترنت، وهي:

مسح ملفات تعريف الارتباط للمتصفح.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للفيسبوك.

التحقق من الجلسات النشطة الأخرى على الفيس بوك الخاص بك.

إزالة الأجهزة غير المعروفة من الحساب.

قم بمراجعة وإزالة تطبيقات الطرف الثالث المتصلة.

تحقق من ملحقات المتصفح المشبوهة.

تعطيل أدوات حظر الإعلانات.

الحلول الإضافية لمشكلة تسجيل الخروج المفاجئ من الفيس بوك

ويمكن القيام بالتالي: