«الإفتاء» توضح حكم صيام أول يوم عيد الأضحى المبارك

حكم صيام أول يوم عيد الأضحى، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، وفقًا للشريعة الإسلامية، باعتبار أن هذه الأيام مخصصة للأكل والشرب وذكر الله، ما يجعل صيامها غير جائز، استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة، وهو ما أوضحه الدار في فتواها، مؤكدة تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

حكم صيام أول يوم عيد الأضحى

وحول حكم صيام أول يوم عيد الأضحى، استشهدت الدار في فتواها التي حرمت صيام أول يوم عيد الأضحى، بأن هذه الأيام منع صومها؛ بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في صحيحه.

حكم صيام أيام عيد الأضحى

وفي سياق الحديث حول حكم صيام أول يوم عيد الأضحى، أوضحت «الإفتاء» أنه لا يجوز صيام أيام العيد التي توافق أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» (رواه مسلم).