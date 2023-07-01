حكم صيام رابع أيام العيد.. «الإفتاء» توضح

يسعى كثيرون إلى صيام الأيام البيض من كل شهر عربي، التي توافق أيام 13 و14 و15، إلاّ أنّه في شهر ذي الحجة توافق تلك الأيام أيام التشريق، وعلى ضوء ذلك ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم صيام رابع أيام العيد، الذي يوافق يوم 13 من ذي الحجة لمن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13 و14 و15، حيث إنّه من أيام التشريق، علمًا بأنّني لست من الحجاج في هذا العام، ويوضح التقرير التالي حكم صيام رابع أيام العيد.

حكم صيام رابع أيام العيد

وحول حكم صيام رابع أيام العيد، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّه يحرم صيام رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كونه أحد أيام التشريق، ولفتت دار الإفتاء إلى أنّ الرسول عليه السلام، حرَّمَ علينا صيام 5 أيام، هي، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنّها أيام طعامٍ وشرابٍ، فإن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض، يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر؛ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فضل صيام الأيام البيض

وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنّ صيام الأيام البيض من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها، والست من شوال، له أجر عظيم.