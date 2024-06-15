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ما حكم صيام يوم العيد؟.. احذر هذا الفعل

كتب:

مريم شريف
06:25 م | السبت 15 يونيو 2024
حكم صيام يوم العيد

حكم صيام يوم العيد

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يتعلق بحكم صيام يوم العيد، لا يجوز، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، إنها ضيافة الله سبحانه وتعالى، أي أن الناس في العيد ضيوف عند الله سبحانه وتعالى، سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى أيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ.

حكم صيام يوم العيد

حول حكم صيام يوم العيد، أضاف أنه في هذه الأيام، لا يجوز للمسلم أن يصومها، لأنه إذا صامها خالف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهي بمثل ضيافة، يدعونا الله لها، ووجب علينا تلبية هذه الضيافة، لذلك من أول أحكام العيد ألا تنعقد النية لصيام، لأنها أيام أكل وشراب وفرح وابتهاج بنعمة الله علينا، وعلى حجاج بيته، ويجب علينا أن نقبل على ضيافة الله.

صيام يوم عيد الأضحى 

حول حكم صيام يوم العيد، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن الرسول حرم صيام خمسة أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ.

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بقلم مريم شريف