عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي

حسم مسئولو نادي الزمالك، الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل ارتباط اسم اللاعب في الوقت الحالي، بإمكانية الرحيل عن الفريق والانتقال إلى صفوف نادي الترجي التونسي في الموسم القادم.

تفاصيل اتفاق الزمالك مع حمزة المثلوثي على التمديدوأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« أن هناك رغبة قوية من جانب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في استمرار حمزة المثلوثي ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ولا توجد أي نية نهائيا، لفكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، مشيراً إلى أن النادي لن يناقش أي عرض مقدم للاعب».

وتابع:« هناك اتفاق مبدئي مع حمزة المثلوثي على تمديد عقده مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي بصورة نهائية، مشيراً إلى أن اللاعب أحد الركائز الأساسية في تشكيل نادي الزمالك، وطلب المدرب البرتغالي استمراره رفقة سيف الدين الجزيري في الموسم القادم.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير القادم، والرحيل بنهاية الموسم، في حالة عدم الوصول لاتفاق مع اللاعب على التجديد.