أزمة تضرب الزمالك قبل مباراة المصري بالدوري.. ماذا يفعل جوميز؟.. عاجل

تضرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة قوية قبل مباراة الفريق القادمة أمام نادي المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي تقام على ملعب برج العرب.

تفاصيل أزمة تضرب الزمالك قبل مباراة المصري

وتأتي أزمة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد الإصابة التي لحقت به في الكاحل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى غياب عمر جابر لاعب الفريق، عن المباراة بشكل رسمي، وذلك لتراكم البطاقات، بعد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني في تصريحات لـ الوطن سبورت:« أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، يفاضل بين الثنائي سيد عبدالله نيمار، وإبراهيما نداي، من أجل المشاركة في مركز الظهير الأيسر أمام نادي المصري، من أجل تعويض غياب الثنائي عمر جابر وأحمد فتوح عن المباراة القادمة».

وفاز نادي الزمالك، في المباراة الأخيرة، على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب المقاولون العرب.