موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة كفر الشيخ

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إذ يحرص آلاف المواطنين على أداء الصلاة في الساحات والمساجد، والانطلاق عقب الصلاة مباشرةً لذبح الأضاحي وزيارة الأهل والأقارب.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة كفر الشيخ

وحدّدت الهيئة العامة المصرية للمساحة، في بيان لها، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إذ من المقرر أنّ تؤدى صلاة العيد في تمام الساعة 06:17 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ.

صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة كفر الشيخ

ووفق مواقيت المساحة، فإنّ موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة كفر الشيخ، يكون بعد شروق شمس غدا بنحو 20 دقيقة تقريبًا، إذ تبدأ الصلاة في الساعة 06:17 صباحًا في الساحات والمساجد.

وصرح الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بأنّ موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في كفر الشيخ سيكون الساعة 06:17 صباحًا، لافتًا أنّه سيتم إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة داخل المحافظة، أما الساحات العامة فتم تحديد 385 ساحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كيفية صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة كفر الشيخ

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت نبيه قاسم أحد علماء وزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، أنّ صلاة عيد الأضحى سُنة مؤكدة عن رسول الله، وهي عبارة عن ركعتين، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدّده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس، وأما عن كيفية أدائها فيكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق، وفي الركعة الثانية يكبر خمسًا غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.